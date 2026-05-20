Мир

Врачи достали из желудка мужчины более 200 монет, гайки и дверные петли

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 06:56 Фото: pexels
Врачи из российского Волгограда прооперировали мужчину, в животе и пищеводе которого оказалось более 200 инородных тел, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на rg.ru, об этом сообщили в Комитете здравоохранения Волгоградской области.

50-летний пациент поступил в 25-ю больницу города с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, но исследование его внутренних органов шокировало даже опытных врачей.

В животе и пищеводе волгоградца оказалось 227 инородных тел, среди которых были монеты различного номинала (на общую сумму 875 рублей – 5788 тенге), а также 11 гаек и две дверные петли.

"Уникальность операции заключается в том, что она была выполнена малоинвазивным эндоскопическим способом – без разрезов и тяжелых вмешательств. Такой подход позволил минимизировать травматизацию и ускорить восстановление пациента", – поделились волгоградские медики.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку, его жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении комитета. Зачем пациент проглотил содержимое, не уточняется.

Ранее сообщалось, что грабители пытали пенсионера в подвале, пытаясь узнать, где спрятаны деньги.

Аксинья Титова
