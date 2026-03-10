#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Общество

Магнит, винт и гайку проглотил ребенок в Шымкенте

Магнит, винт и гайку проглотил ребенок в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 19:17 Фото: пресс-службы детской клинической больницы Шымкента
В больницу Шымкента попал ребенок, который жаловался на сильные боли в животе. Оказалось, что он наглотался металлических предметов, сообщает Zakon.kz.

Otyrar пишет, что ребенок был доставлен в приемное отделение городской детской клинической больницы. По словам матери, у него были сильные боли в брюшной полости.

"Со временем состояние не улучшилось, боль в животе не проходила, поэтому мы обратились за помощью и ребенка доставили в больницу", – поделилась мама.

В приемном отделении хирурги провели осмотр и назначили рентгенографию брюшной полости.

"В ходе обследования в кишечнике были обнаружены инородные предметы. После обследования маленького пациента госпитализировали в отделение детской хирургии, где ему в экстренном порядке провели операцию. Во время операции из кишечника были извлечены инородные предметы – магнит, винт и шестигранная гайка", – рассказали врачи.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, он продолжает получать необходимое лечение под наблюдением врачей.

Ранее врачи Мангистауской многопрофильной детской больницы помогли двум малышам, которые проглотили орех и монету.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Шымкентские тюльпаны против резкой погоды: казахстанцы обсуждают в Сети климат
23:04, 10 марта 2026
Шымкентские тюльпаны против резкой погоды: казахстанцы обсуждают в Сети климат
Проглотивший магнитики трехлетний ребенок умер в Костанае
23:58, 20 августа 2024
Проглотивший магнитики трехлетний ребенок умер в Костанае
В Казахстане родился ребенок весом более шести килограммов
05:50, 09 октября 2024
В Казахстане родился ребенок весом более шести килограммов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: