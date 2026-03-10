Магнит, винт и гайку проглотил ребенок в Шымкенте

В больницу Шымкента попал ребенок, который жаловался на сильные боли в животе. Оказалось, что он наглотался металлических предметов, сообщает Zakon.kz.

Otyrar пишет, что ребенок был доставлен в приемное отделение городской детской клинической больницы. По словам матери, у него были сильные боли в брюшной полости.

"Со временем состояние не улучшилось, боль в животе не проходила, поэтому мы обратились за помощью и ребенка доставили в больницу", – поделилась мама.

В приемном отделении хирурги провели осмотр и назначили рентгенографию брюшной полости.

"В ходе обследования в кишечнике были обнаружены инородные предметы. После обследования маленького пациента госпитализировали в отделение детской хирургии, где ему в экстренном порядке провели операцию. Во время операции из кишечника были извлечены инородные предметы – магнит, винт и шестигранная гайка", – рассказали врачи.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, он продолжает получать необходимое лечение под наблюдением врачей.

Ранее врачи Мангистауской многопрофильной детской больницы помогли двум малышам, которые проглотили орех и монету.