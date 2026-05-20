Киты установили мировой рекорд, переплыв почти половину Земли

Ученые зафиксировали сразу двух горбатых китов, совершивших рекордные путешествия между Австралией и Бразилией. Расстояние между точками наблюдения составило около 14,5 тыс. километров, что стало новым рекордом для этого вида, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным научного издания Science Alert, исследователи смогли опознать животных по уникальным рисункам и форме хвостов. Один из китов преодолел более 15 тыс. километров, превзойдя предыдущий рекорд, принадлежавший киту, мигрировавшему между Колумбией и Занзибаром.

Как отмечают специалисты, горбатые киты известны своими дальними миграциями через океаны. Обычно маршруты передаются от матери к детенышу. Летом киты питаются крилем и мелкой рыбой, а зимой направляются в тропические воды для размножения.

Для исследования ученые проанализировали свыше 19 тыс. фотографий китов, сделанных за последние 40 лет исследовательскими группами и любителями. С помощью специального программного обеспечения удалось сопоставить изображения животных по окраске и краям хвостовых плавников.

По словам бывшего руководителя исследовательской программы NOAA Филлипа Клэпхэма, подобные случаи встречаются крайне редко:

"Это прекрасная демонстрация того, насколько огромные расстояния способны преодолевать эти животные".

Ученые пока не знают, каким именно маршрутом двигались киты и почему решили пересечь океан между двумя районами размножения. Предполагается, что животные могли встретить другие группы китов в местах кормления и затем изменить привычный путь миграции.

Авторы исследования считают, что такие открытия помогут лучше отслеживать изменения в поведении китов на фоне глобального потепления и изменений экосистем океана.

