Киты установили мировой рекорд, переплыв почти половину Земли
Согласно данным научного издания Science Alert, исследователи смогли опознать животных по уникальным рисункам и форме хвостов. Один из китов преодолел более 15 тыс. километров, превзойдя предыдущий рекорд, принадлежавший киту, мигрировавшему между Колумбией и Занзибаром.
Как отмечают специалисты, горбатые киты известны своими дальними миграциями через океаны. Обычно маршруты передаются от матери к детенышу. Летом киты питаются крилем и мелкой рыбой, а зимой направляются в тропические воды для размножения.
Для исследования ученые проанализировали свыше 19 тыс. фотографий китов, сделанных за последние 40 лет исследовательскими группами и любителями. С помощью специального программного обеспечения удалось сопоставить изображения животных по окраске и краям хвостовых плавников.
По словам бывшего руководителя исследовательской программы NOAA Филлипа Клэпхэма, подобные случаи встречаются крайне редко:
"Это прекрасная демонстрация того, насколько огромные расстояния способны преодолевать эти животные".
Ученые пока не знают, каким именно маршрутом двигались киты и почему решили пересечь океан между двумя районами размножения. Предполагается, что животные могли встретить другие группы китов в местах кормления и затем изменить привычный путь миграции.
Авторы исследования считают, что такие открытия помогут лучше отслеживать изменения в поведении китов на фоне глобального потепления и изменений экосистем океана.
