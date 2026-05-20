Мир

В грузовике с нижним бельем бренда Ким Кардашьян нашли крупную партию кокаина

Наркопреступность, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 02:30
При рентгеновском сканировании грузовика в британском порту Харвич пограничники обнаружили 90 кг кокаина, спрятанного в партию белья Skims – бренда Ким Кардашьян, сообщает Zakon.kz.

18 мая 40-летний гражданин Польши Якуб Ян Конкель был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюрьмы. Об этом стало известно из публикации Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании.

Выяснилось, что при досмотре его грузовика пограничники обнаружили в прицепе 28 поддонов с легальной одеждой. Однако в задних дверях фургона был оборудован специальный тайник, в котором нашли 90 упаковок кокаина. В каждой было по одному кг.

Следствие установило, что во время поездки водитель делал 16-минутную остановку, когда в грузовик могли заложить наркотики. Сам Конкель признал вину. Со слов подсудимого, за перевозку запрещенного груза стоимостью 8,4 млн долларов ему пообещали 4 500 евро.

А полиция Чехии расследует похищение из местной церкви 800-летнего черепа.

