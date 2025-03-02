Зеленский прилетел из Лондона в поместье короля Великобритании на вертолете

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с британским королем Чарльзом III в Норфолке, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, из особняка Ланкастер-хаус в центре Лондона, где проходил международный саммит по безопасности, на котором обсуждалась Украина, политик добрался до поместья Сандрингем на вертолете. По прибытии Зеленского встретил лично Чарльз III. Они немного пообщались и сфотографировались, прежде чем пройти внутрь поместья.

Отметим, что саммит европейских лидеров в Лондоне завершился после двух часов обсуждений.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала переговоры как "хорошую и откровенную дискуссию", подчеркнув, что лидеры обсудили гарантии безопасности для Украины, необходимость усиления обороны, укрепления военной устойчивости и экономической поддержки Киева. По ее словам, Евросоюз должен "сделать огромный шаг вперед" и подготовиться к возможным угрозам. Также она заявила, что сейчас "важно увеличить расходы и подготовиться к худшему".

Вместе с тем фон дер Ляйен обратилась к Трампу, заявив, что Европа готова вместе с США "защищать демократию" и предотвращать новые войны.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах. Позже стало известно, что разговор Трампа и Зеленского прошел на повышенных тонах. Затем Трамп прокомментировал произошедший конфликт в Белом доме.

1 марта Зеленский встретился с премьером Великобритании.