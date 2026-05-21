Мир

Президент России раскрыл, в чем состоит задача ядерной триады

Фото: akorda.kz
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о ядерных учениях России и Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Как передает БелТА, по словам российского лидера, ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства РФ и Беларуси.

"Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси", – сказал он.

Также, по словам Путина, она должна обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.

С 19 по 21 мая Россия и Беларусь проводят совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как "сигнал" со стороны Москвы.

В белорусском минобороны объяснили, что это плановые учения, которые "не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе".

Ранее мы писали о том, что Казахстан предложил создать форум "Алтайская диалоговая площадка".

Аксинья Титова
