В Конго шесть пациентов с Эболой сбежали из лечебного центра

В Демократической Республике Конго произошел инцидент: шесть пациентов покинули центр лечения лихорадки Эбола после того, как местные жители подожгли его, сообщает Zakon.kz.

По данным источника, в центре, расположенном в городе Рвампара на северо-востоке страны, находился пациент с предполагаемой Лихорадка Эбола в терминальной стадии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Actualité. Он скончался после поступления в медучреждение. Его родственники потребовали выдать тело, однако медики отказали, объяснив риски заражения. После этого они подожгли комплекс, который был развернут неправительственной организацией ALIMA, включая палатки и оборудование.

"Шесть пациентов проходили лечение в учреждении на момент этих событий: три человека с подтвержденным заболеванием и три – с подозрением на него… Они сбежали", – пишет издание.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения признала вспышки Эболы в Демократическая Республика Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей риск и для других стран. По последним данным властей ДРК, в стране зафиксировали 131 летальный исход из-за вируса.

