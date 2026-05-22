Мир

Запрещенный подъем на пирамиду майя в Мексике: чем обернулась выходка туристов

В Мексике туристы нарушили запрет и залезли на пирамиду майя, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 21:24 Фото: wikipedia
Двое иностранных туристов были задержаны в Мексике после того, как нарушили запрет и поднялись на древнюю пирамиду Кукулькана в археологическом комплексе Чичен-Ица. Инцидент вызвал возмущение у посетителей и местных жителей, которые освистали нарушителей, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как туристы поднимаются по ступеням 1000-летнего сооружения, осматривают верхнюю часть храма и затем спускаются вниз. У подножия пирамиды их уже ожидала толпа, после чего охрана вывела мужчин с территории и передала Национальной гвардии Мексики.

Подъем на пирамиду Кукулькана запрещен с 2008 года. Ограничения введены Национальным институтом антропологии и истории Мексики (INAH) после нескольких инцидентов, включая гибель туристки в 2006 году.

Помимо угрозы безопасности, запрет связан с необходимостью защиты памятника ЮНЕСКО от разрушения из-за массового туризма.

Теперь нарушителям грозят крупные штрафы, а в случае повреждения объектов археологического наследия мексиканское законодательство предусматривает и уголовную ответственность.

Чичен-Ица остается одним из самых посещаемых археологических комплексов мира и особенно популярен во время равноденствий, когда солнечные тени создают эффект "спускающейся змеи" на ступенях пирамиды.

Ранее были названы семь лучших направлений для отдыха от Каспия до Алтая.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
