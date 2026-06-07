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Происшествия

Превратил жизнь тяжелобольной дочери в кошмар: отца-тирана осудили в Талдыкоргане

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 10:14 Фото: pexels
В Талдыкоргане вынесли суровый приговор мужчине, который систематически избивал собственную дочь. Информацию о завершении громкого судебного процесса официально подтвердили в пресс-службе Департамента полиции области Жетысу, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, полицейские оперативно установили личность подозреваемого и изолировали его от пострадавшей девочки. Следствие собрало исчерпывающую доказательную базу, квалифицировав действия отца как систематическое насилие и истязание несовершеннолетней.

"По данному факту проводилось досудебное расследование по признакам истязания и нанесения побоев. По результатам расследования уголовное дело с обвинительным актом было направлено в суд. Приговором Талдыкорганского городского суда от 29 мая подсудимый признан виновным и осужден к 4 годам лишения свободы", – сообщили 7 июня 2026 года в пресс-службе ДП корреспонденту Zakon.kz.

В Казнете 2 февраля распространились кадры, на которых врач осматривает трехлетнюю малышку в Талдыкоргане. На видео девочка сильно плачет, на ее теле имеются множественные раны. Отмечается, что ребенок ранее перенес пересадку печени.

Тогда ведомстве отметили, что сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту жительства подозреваемого – отца ребенка. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

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Канат Болысбек
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