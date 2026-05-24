Крокодил утащил мужчину в свое логово прямо с похорон тещи

В Индии крокодил утащил 30-летнего мужчину в реку прямо во время похорон тещи. Погибший Дипак Шарма, житель Грейтер-Нойды, приехал на похороны своей тещи Урмилы Деви вместе с женой и дочерью, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на The Times of India , пока на берегу реки Гхагхара готовились к кремации, мужчина пошел к воде помыть руки.

В момент, когда он наклонился, из реки внезапно возник крокодил, схватил его за голову и утащил под воду. Местные жители попытались спасти человека, но животное почти моментально скрылось из вида.

Полиция начала поисковую операцию. Тело Дипака Шармы нашли в пятницу утром на некотором расстоянии от места нападения – у понтонного моста. Государственная служба реагирования на чрезвычайные ситуации (SDRF) извлекла его из воды.

