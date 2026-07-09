Крокодил применил "запрещенный прием" на мальчике во время семейной рыбалки
Как пишет Газета.ru со ссылкой на Daily Mail, отец школьника сразу бросился в воду, пытаясь разжать челюсти хищника и спасти сына, но во время "смертельного вращения", которое аллигаторы используют для разрыва добычи, мальчик получил тяжелейшие травмы руки.
Ребенка экстренно доставили в больницу. Врачи провели несколько операций, но были вынуждены ампутировать руку. Мальчика уже выписали. Он вместе с семьей уже вернулся домой в Пенсильванию.
Родственники рассказали, что больше всего ребенок любил бейсбол и рыбалку.
Семья открыла сбор средств на лечение и реабилитацию мальчика и выразила надежду, что после восстановления Броди сможет вновь заниматься любимыми увлечениями.
Ранее мы писали о том, что слон-убийца в Непале уже 14 лет преследует одну семью.