Крокодил применил "запрещенный прием" на мальчике во время семейной рыбалки

27 июня недалеко от города Уматилла в США крокодил откусил руку мальчику во время семейной рыбалки. В момент нападения 11-летний Броди Терри находился на берегу реки и выпускал пойманную рыбу обратно в воду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Daily Mail, отец школьника сразу бросился в воду, пытаясь разжать челюсти хищника и спасти сына, но во время "смертельного вращения", которое аллигаторы используют для разрыва добычи, мальчик получил тяжелейшие травмы руки.

Ребенка экстренно доставили в больницу. Врачи провели несколько операций, но были вынуждены ампутировать руку. Мальчика уже выписали. Он вместе с семьей уже вернулся домой в Пенсильванию.

Родственники рассказали, что больше всего ребенок любил бейсбол и рыбалку.

Семья открыла сбор средств на лечение и реабилитацию мальчика и выразила надежду, что после восстановления Броди сможет вновь заниматься любимыми увлечениями.

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