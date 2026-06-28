11 человек погибли при крушении самолета с парашютистами во Франции

В городе Томблен на северо-востоке Франции произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 11 человек, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, разбившийся самолет принадлежал школе парашютистов. На борту находились 11 человек – пилот, пять инструкторов и пять учеников. В результате крушения никто не выжил.

Обстоятельства авиакатастрофы пока не раскрываются. Власти не сообщили, что стало причиной падения самолета и на каком этапе полета произошла авария. На месте работают экстренные службы, которые проводят необходимые следственные действия, пишет CNN.

В связи с трагедией министр внутренних дел Франции направился в Томблен. Ожидается, что он ознакомится с ходом спасательно-следственных мероприятий и встретится с представителями местных властей.

Расследованием причин авиакатастрофы займутся профильные французские службы. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия, включая техническое состояние воздушного судна и возможные причины крушения.

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