Самолет сбил параплан в Австрии, но женщина успела раскрыть запасной парашют

23 мая в Австрии легкомоторный самолет Cessna 172 задел параплан 44-летней женщины, сообщает Zakon.kz.

Женщина является опытной парапланеристкой, пишет Kronen Zeitung. Она взлетела с холма Шмиттенхёэ в направлении Пизендорфа, и в ее траекторию вошел самолет, совершавший полет над Андами.

Пилот не успел среагировать и задел винтом параплан.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

От удара параплан получил сильные повреждения, из-за чего дальнейший полет стал невозможен. Женщина получила незначительные травмы, но успела раскрыть запасной парашют и приземлиться на лесной дороге. Ее подобрал экипаж полицейского вертолета.

Пилот успешно посадил самолет в аэропорту Целль-ам-Зее. О пострадавших в самолете не сообщается.

