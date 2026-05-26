Самолет сбил параплан в Австрии, но женщина успела раскрыть запасной парашют
Женщина является опытной парапланеристкой, пишет Kronen Zeitung. Она взлетела с холма Шмиттенхёэ в направлении Пизендорфа, и в ее траекторию вошел самолет, совершавший полет над Андами.
Пилот не успел среагировать и задел винтом параплан.
🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026
The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.
According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in…
От удара параплан получил сильные повреждения, из-за чего дальнейший полет стал невозможен. Женщина получила незначительные травмы, но успела раскрыть запасной парашют и приземлиться на лесной дороге. Ее подобрал экипаж полицейского вертолета.
Пилот успешно посадил самолет в аэропорту Целль-ам-Зее. О пострадавших в самолете не сообщается.
