Мир

Десятки дронов рухнули на глазах у зрителей во время шоу в Сиднее

В Австралии почти 90 дронов упали в гавань из-за сбоя, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 18:37
Во время фестиваля Vivid Sydney в Австралии почти 90 дронов упали в гавань Сиднея прямо во время светового шоу. Инцидент произошел вечером 26 мая в районе Дарлинг-Харбор, после чего организаторы отменили все ближайшие выступления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет News со ссылкой на компанию SkyMagic, причиной стал неожиданный сбой радиочастот после взлета. Часть дронов автоматически перешла в режим аварийной посадки и упала в воду. При этом в компании подчеркнули, что аппараты не вышли за пределы безопасной зоны.

"Некоторые аппараты во время аварийной посадки достигли границы геозоны и автоматически отключились для сохранения безопасности, из-за чего упали в воду. Во время полета система и команда пилотов отреагировали корректно и безопасно", – заявили в компании.

Организаторы фестиваля заявили, что дополнительные шоу отменены для проведения полной проверки. Решение о дальнейших выступлениях пока не принято.

Ранее в Минобороны рассказали о ходе расследования по упавшим в Казахстане дронам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
