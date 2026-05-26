Десятки дронов рухнули на глазах у зрителей во время шоу в Сиднее

Во время фестиваля Vivid Sydney в Австралии почти 90 дронов упали в гавань Сиднея прямо во время светового шоу. Инцидент произошел вечером 26 мая в районе Дарлинг-Харбор, после чего организаторы отменили все ближайшие выступления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет News со ссылкой на компанию SkyMagic, причиной стал неожиданный сбой радиочастот после взлета. Часть дронов автоматически перешла в режим аварийной посадки и упала в воду. При этом в компании подчеркнули, что аппараты не вышли за пределы безопасной зоны.

"Некоторые аппараты во время аварийной посадки достигли границы геозоны и автоматически отключились для сохранения безопасности, из-за чего упали в воду. Во время полета система и команда пилотов отреагировали корректно и безопасно", – заявили в компании.

Организаторы фестиваля заявили, что дополнительные шоу отменены для проведения полной проверки. Решение о дальнейших выступлениях пока не принято.

Vivid Sydney has cancelled multiple 'Star-Bound' drone shows after 89 drones malfunctioned and fell into Cockle Bay during Monday night’s performance.



Operator SkyMagic said an unforeseen change in radio frequency compromised the drones' positioning accuracy, triggering safety…

