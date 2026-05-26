Десятки дронов рухнули на глазах у зрителей во время шоу в Сиднее
Как пишет News со ссылкой на компанию SkyMagic, причиной стал неожиданный сбой радиочастот после взлета. Часть дронов автоматически перешла в режим аварийной посадки и упала в воду. При этом в компании подчеркнули, что аппараты не вышли за пределы безопасной зоны.
"Некоторые аппараты во время аварийной посадки достигли границы геозоны и автоматически отключились для сохранения безопасности, из-за чего упали в воду. Во время полета система и команда пилотов отреагировали корректно и безопасно", – заявили в компании.
Организаторы фестиваля заявили, что дополнительные шоу отменены для проведения полной проверки. Решение о дальнейших выступлениях пока не принято.
Vivid Sydney has cancelled multiple 'Star-Bound' drone shows after 89 drones malfunctioned and fell into Cockle Bay during Monday night's performance.
