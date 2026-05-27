#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
477.48
555.83
6.65
Мир

ВОЗ: вспышка опасного хантавируса на лайнере продолжает расти

ВОЗ: число зараженных хантавирусом на лайнере MV Hondius выросло до 13, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 16:16 Фото: magnific
Количество зараженных хантавирусом пассажиров круизного лайнера MV Hondius достигло 13. Об этом 27 мая 2026 года сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X, передает Zakon.kz.

По словам главы ВОЗ, со 2 мая новых случаев смерти не было зарегистрировано. Заболевшие получают необходимую помощь, остальные остаются на карантине.

"В Испании зарегистрирован новый случай среди пассажиров, находящихся на карантине. Таким образом, общее число заболевших достигло 13", – написал он.

Из-за вспышки хантавируса на нидерландском MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, умерли три человека. Судно 10 мая прибыло к Канарским островам, затем пассажиров эвакуировали. Гебрейесус 18 мая сообщал об 11 выявленных случаях заболевания, включая девять подтвержденных и два вероятных.

В тот же день глава Управления здравоохранения Джакарты Ани Руспитавати сообщила, что власти Индонезии усилили санитарный контроль после выявления в столице трех подтвержденных случаев хантавируса и шести возможных заражений.

Добавим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, хантавирусы – зоонозные вирусы, которые в природе заражают грызунов и иногда передаются человеку. У человека хантавирусная инфекция может протекать в тяжелой форме и часто приводит к смерти, однако вызываемые ей клинические синдромы различаются в зависимости от типа вируса и региона.

Известно, что в странах Америки инфекция обычно приводит к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома, а в Европе и Азии хантавирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), поражающую главным образом почки и кровеносные сосуды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение
03:30, 16 мая 2026
ВОЗ озвучила официальное число зараженных хантавирусом
Флаг ВОЗ
20:38, 06 мая 2026
В ВОЗ раскрыли текущие риски для населения после вспышки хантавируса
лайнер
09:17, 11 мая 2026
Лайнер с очагом хантавируса: десятки пассажиров разлетелись по своим странам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Масси
16:26, Сегодня
Канадский легионер "Барыса" Джейк Масси рассказал, почему решил остаться в Астане
Хамзат Чимаев
16:17, Сегодня
Бывший соперник Рахмонова объяснил поражение Хамзата Чимаева отсутствием сборов в России
Елена Рыбакина появилась на корте перед матчем второго круга "Ролан Гаррос"
15:59, Сегодня
Елена Рыбакина появилась на корте перед матчем второго круга "Ролан Гаррос"
Соболенко рассказала, как играет с дорогими украшениями
15:42, Сегодня
Как Соболенко играет в 32-х градусную жару в Париже с 23-ю каратами бриллиантов на шее
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: