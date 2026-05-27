ВОЗ: вспышка опасного хантавируса на лайнере продолжает расти

Количество зараженных хантавирусом пассажиров круизного лайнера MV Hondius достигло 13. Об этом 27 мая 2026 года сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X, передает Zakon.kz.

По словам главы ВОЗ, со 2 мая новых случаев смерти не было зарегистрировано. Заболевшие получают необходимую помощь, остальные остаются на карантине.

"В Испании зарегистрирован новый случай среди пассажиров, находящихся на карантине. Таким образом, общее число заболевших достигло 13", – написал он.

Из-за вспышки хантавируса на нидерландском MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, умерли три человека. Судно 10 мая прибыло к Канарским островам, затем пассажиров эвакуировали. Гебрейесус 18 мая сообщал об 11 выявленных случаях заболевания, включая девять подтвержденных и два вероятных.

В тот же день глава Управления здравоохранения Джакарты Ани Руспитавати сообщила, что власти Индонезии усилили санитарный контроль после выявления в столице трех подтвержденных случаев хантавируса и шести возможных заражений.

Добавим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, хантавирусы – зоонозные вирусы, которые в природе заражают грызунов и иногда передаются человеку. У человека хантавирусная инфекция может протекать в тяжелой форме и часто приводит к смерти, однако вызываемые ей клинические синдромы различаются в зависимости от типа вируса и региона.

Известно, что в странах Америки инфекция обычно приводит к развитию хантавирусного кардиопульмонального синдрома, а в Европе и Азии хантавирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), поражающую главным образом почки и кровеносные сосуды.