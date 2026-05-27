Девушка родила в туалете больницы и бросила ребенка собакам

В индийском штате Керала сотрудники больницы спасли жизнь младенцу, которого мать выбросила в окно после родов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на Times of India , 19-летняя девушка обратилась за медпомощью с жалобами на боли в животе.

При этом она отказалась проходить осмотр гинеколога и отправилась в туалет. Через некоторое время медики услышали слабый детский плач. Они обыскали помещение и нашли новорожденного на улице под окнами учреждения рядом со стаей бродячих собак.

Сотрудники медучреждения предполагают, что мать выбросила ребенка из окна. Жизни ребенка ничего не угрожает, вместе с матерью его перевели в детскую больницу.

Занимаются ли расследованием инцидента правоохранительные органы – неизвестно.

