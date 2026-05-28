Семья россиян купила тур во Вьетнам, но беременную жену не пустили в самолет в Астане

В городе Омске (Россия) суд рассмотрел гражданский иск мужчины, беременной жене которого отказали в перелете за границу, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, мужчина купил турпутевку у турагента "Алекс-Тур" во Вьетнам на период с 24 сентября по 4 октября 2025 года.

"Общая стоимость тура составила 119 854 рубля (около 813 тыс. тенге), которые были оплачены в полном объеме. Однако 24 сентября 2025 года в аэропорту Астаны супругу истца не допустили на борт самолета вьетнамского перевозчика из-за беременности сроком 32 недели, что противоречило внутренним правилам авиакомпании. В результате поездка не состоялась", – сообщили в пресс-службе суда Омской области.

Досудебные претензии, направленные истцом в адрес туроператора остались без ответа. Лишь в конце декабря 2025 года он добровольно вернул 16 844 рубля (около 115 тыс. тенге).

Рассматривая иск, суд установил, что при заключении договора ни турагент, ни туроператор не предоставили потенциальному туристу необходимую информацию об особых условиях перевозки беременных пассажиров авиакомпанией VietJetAir.

"Переданная туристу памятка содержала лишь общие рекомендации (например, следить за вещами) и не включала сведений о сроках беременности, при которых перевозка запрещена. Представленный туроператором "многостраничный документ" о правилах для беременных не был вручен клиенту", – выяснили в суде.

Отмечается, что ни российское законодательство, ни положения Варшавской конвенции 1929 года вместе с Гаагским протоколом к ней 1955 года, Монреальской конвенции 1999 года, участниками которых являются и Россия, и Вьетнам, не устанавливают прямых запретов на перевозку беременных, а значит, любые ограничения со стороны иностранного перевозчика должны быть доведены до туриста заранее.

С учетом установленного суд возложил ответственность на туроператора (турагент "Алекс-Тур" признан ненадлежащим ответчиком) и взыскал более 340 тыс. рублей (2,3 млн тенге), включая стоимость тура, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

