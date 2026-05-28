#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Мир

Семья россиян купила тур во Вьетнам, но беременную жену не пустили в самолет в Астане

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 14:10 Фото: unsplash
В городе Омске (Россия) суд рассмотрел гражданский иск мужчины, беременной жене которого отказали в перелете за границу, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, мужчина купил турпутевку у турагента "Алекс-Тур" во Вьетнам на период с 24 сентября по 4 октября 2025 года.

"Общая стоимость тура составила 119 854 рубля (около 813 тыс. тенге), которые были оплачены в полном объеме. Однако 24 сентября 2025 года в аэропорту Астаны супругу истца не допустили на борт самолета вьетнамского перевозчика из-за беременности сроком 32 недели, что противоречило внутренним правилам авиакомпании. В результате поездка не состоялась", – сообщили в пресс-службе суда Омской области.

Досудебные претензии, направленные истцом в адрес туроператора остались без ответа. Лишь в конце декабря 2025 года он добровольно вернул 16 844 рубля (около 115 тыс. тенге).

Рассматривая иск, суд установил, что при заключении договора ни турагент, ни туроператор не предоставили потенциальному туристу необходимую информацию об особых условиях перевозки беременных пассажиров авиакомпанией VietJetAir.

"Переданная туристу памятка содержала лишь общие рекомендации (например, следить за вещами) и не включала сведений о сроках беременности, при которых перевозка запрещена. Представленный туроператором "многостраничный документ" о правилах для беременных не был вручен клиенту", – выяснили в суде.

Отмечается, что ни российское законодательство, ни положения Варшавской конвенции 1929 года вместе с Гаагским протоколом к ней 1955 года, Монреальской конвенции 1999 года, участниками которых являются и Россия, и Вьетнам, не устанавливают прямых запретов на перевозку беременных, а значит, любые ограничения со стороны иностранного перевозчика должны быть доведены до туриста заранее.

С учетом установленного суд возложил ответственность на туроператора (турагент "Алекс-Тур" признан ненадлежащим ответчиком) и взыскал более 340 тыс. рублей (2,3 млн тенге), включая стоимость тура, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

В апреле в аэропорту Астаны сняли с авиарейса пассажира из-за его поведения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Алматинец отсудил у экс-сожительницы попугая
19:10, 06 октября 2023
Алматинец отсудил у экс-сожительницы попугая
чемодан туристки
11:21, 17 июля 2025
Казахстанка прилетела во Вьетнам и два дня ждала забытый авиакомпанией багаж
бывшая жена Дмитрия Бивола
13:28, 23 декабря 2025
Суд в России вынес решение в отношении Екатерины Бивол
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Райан Гарсия
13:47, Сегодня
Гарсия предложил Царукяну "попробовать забрать" его деньги после проигранного спора
&quot;Миша, ты заигрался&quot;: тренер Круглыхина отреагировала на скандал с зарплатой Шайдорова
13:24, Сегодня
"Миша, ты заигрался": тренер Круглыхина отреагировала на скандал с зарплатой Шайдорова
Конор Макгрегор
12:42, Сегодня
На возвращение Конора Макгрегора против Макса Холлуэя проданы все билеты
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
12:15, Сегодня
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура - Сатпаев или Амир
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: