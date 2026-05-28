Банкнота с Трампом: в США обсуждают историческое решение

В США могут выпустить банкноту номиналом 250 долларов с изображением Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KEYE со ссылкой на The Washington Post, инициативу продвигают представители администрации президента.

По данным источников, купюру планируют посвятить 250-летию Соединенных Штатов. На банкноте также хотят разместить американский флаг, специальный логотип и подписи Трампа и министра финансов Скотта Бессента.

Если проект одобрят, это станет первым случаем с 1886 года, когда на американской валюте появится изображение живого человека. Сейчас федеральный закон США разрешает размещать на банкнотах только умерших людей.

В Министерстве финансов США подтвердили, что Бюро гравировки и печати уже проводит "необходимое планирование и проверку" инициативы.

