Новые правила в США: грин-карты теперь получить сложнее

Администрация президента США Дональда Трампа изменила правила выдачи грин-карт, сделав их более жесткими, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 22 мая 2026 года в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) изданию DW, теперь большинство иностранцев должны подавать документы на вид на жительство, находясь за пределами страны.

По новым правилам, иностранцы, временно пребывающие в США – по студенческой, туристической или рабочей визе – обязаны вернуться на родину для подачи заявления на грин-карту.

Исключения возможны только в чрезвычайных ситуациях.

Представитель USCIS Зак Калер также заявил, что временное пребывание в США не должно становиться первым этапом для получения постоянного вида на жительство.

По официальным данным The Washington Post, ежегодно США выдают свыше миллиона грин-карт, и ранее более половины заявителей оформляли документы, уже находясь в стране.

