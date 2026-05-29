Мощный взрыв уничтожил гигантскую ракету миллиардера Джеффа Безоса

29 мая 2026 года во Флориде (США) на космодроме Кейп-Канаверал во время статических огневых испытаний силовой установки взорвалась ракета New Glenn, разработчиком которой является компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, сообщает Zakon.kz.

Blue Origin, возглавляемая основателем Amazon, работает над многоразовыми ракетами и услугами по запуску, которые могли бы составить конкуренцию SpaceX Илона Маска. На земле проводится огневое испытание с запуском ракетных двигателей, в то время как аппарат закрепляется на стартовой площадке, пишет CNBC.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях. На кадрах видно, как из-под ракеты поднимается дым, затем она взрывается, превращаясь в огромный огненный шар, взмывающий в небо и поднимающий в воздух столб пламени и дыма.

На месте были спасательные службы. Официальные лица заявили, что угрозы от испарений или других потенциальных опасностей нет.

Также сообщается, что в результате никто не пострадал.

В Blue Origin инцидент назвали аномалией.

"Во время сегодняшнего огневого испытания мы столкнулись с аномалией. Весь персонал учтен. Мы будем предоставлять обновления по мере получения дополнительной информации", – говорится в комментарии компании в X.

Джефф Безос тоже отреагировал на произошедшее.

"Все сотрудники в безопасности. Слишком рано знать о корневой причине, но мы уже работаем над ее выяснением. Очень тяжелый день, но мы восстановим все, что требует восстановления, и вернемся к полетам. Это того стоит", – написал он в X.

Ракета в начале июня должна была вывести на орбиту первую крупную партию из 48 интернет-спутников Amazon Leo. Спутников на борту в момент взрыва не было.

New Glenn имеет высоту более 98 метров, диаметр – 7 метров. Первая ступень New Glenn проектировалась как многоразовая и рассчитана на вертикальную посадку.

