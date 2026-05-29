Мощный взрыв уничтожил гигантскую ракету миллиардера Джеффа Безоса
Blue Origin, возглавляемая основателем Amazon, работает над многоразовыми ракетами и услугами по запуску, которые могли бы составить конкуренцию SpaceX Илона Маска. На земле проводится огневое испытание с запуском ракетных двигателей, в то время как аппарат закрепляется на стартовой площадке, пишет CNBC.
Видео с инцидентом появилось в соцсетях. На кадрах видно, как из-под ракеты поднимается дым, затем она взрывается, превращаясь в огромный огненный шар, взмывающий в небо и поднимающий в воздух столб пламени и дыма.
На месте были спасательные службы. Официальные лица заявили, что угрозы от испарений или других потенциальных опасностей нет.
Также сообщается, что в результате никто не пострадал.
В Blue Origin инцидент назвали аномалией.
"Во время сегодняшнего огневого испытания мы столкнулись с аномалией. Весь персонал учтен. Мы будем предоставлять обновления по мере получения дополнительной информации", – говорится в комментарии компании в X.
Джефф Безос тоже отреагировал на произошедшее.
"Все сотрудники в безопасности. Слишком рано знать о корневой причине, но мы уже работаем над ее выяснением. Очень тяжелый день, но мы восстановим все, что требует восстановления, и вернемся к полетам. Это того стоит", – написал он в X.
Ракета в начале июня должна была вывести на орбиту первую крупную партию из 48 интернет-спутников Amazon Leo. Спутников на борту в момент взрыва не было.
New Glenn имеет высоту более 98 метров, диаметр – 7 метров. Первая ступень New Glenn проектировалась как многоразовая и рассчитана на вертикальную посадку.
