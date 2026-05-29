#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.55
563.38
6.81
Спорт

"Пусть это будет подарок": Михаил Шайдоров принял неожиданное решение по невыплаченной зарплате

фигурист Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 17:50 Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК РК
Сегодня, 29 мая 2026 года, казахстанский фигурист и олимпийский чемпион Михаил Шайдоров сделал еще ряд заявлений после своего интервью, которое вызвало общественный резонанс, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь 21-летний спортсмен поблагодарил всех казахстанцев за поддержку и неравнодушие, за многочисленные посты в соцсетях, личные сообщения с теплыми словами и пожеланиями.

"Я это очень ценю. Спасибо, что не поддались на поток недостоверной информации. Ваше доверие многое значит для меня. Мне искренне жаль, что невозможно решить некоторые вопросы, пока публично об этом не расскажешь", – написал Шайдоров в Threads в пятницу.

Михаил решил внести некоторую ясность и объяснил, почему до сих пор он и его команда не подписали новый договор.

"В контракте сроком действия до конца 2026 года стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года. Мы с командой лишь попросили с юридической стороны пересмотреть этот пункт, потому что это нелогично и невозможно, я не могу в 2026 году выиграть Олимпиаду, которая состоится только через 4 года. Мы задали эти вопросы юристам, попросили пересмотреть этот пункт, но по сей день с нами не связывались, как это подают в СМИ", – заявил фигурист.

Шайдоров подчеркнул, что для него деньги – не самое главное в жизни.

"Я успею их заработать. Я просто хочу, чтобы все условия, которые были мне обещаны, были выполнены... Меня упрекают в том, что я вынес этот вопрос публично. Скажу так – я не шел на интервью специально для того, чтобы поднять эту тему. Но так вышло, что мне задали вопрос, и я ответил правду, как есть. Я врать не умею", – отметил Михаил.

По словам спортсмена, если бы он к этому моменту получил выплаты за олимпийское "золото", то организовал бы "подготовку за свой счет и не выносил бы вопросы публично".

"Но я считаю, что каждый должен выполнять свою работу, я – спортсмен, и моя работа – выходить на тренировки три раза в день, что я и делаю. Я решил, что если все-таки получу финансирование на сезон, включая организацию всей подготовки и сборов, то всю невыплаченную зарплату направлю на поддержку и помощь детям в честь Дня защиты детей. Пусть это будет подарок от меня и всех казахстанцев, кто меня поддерживает. Дети – это наше будущее, и мы должны их ценить. Еще раз спасибо всем неравнодушным за поддержку, я это очень ценю", – заключил Шайдоров.

В комментариях казахстанцы вновь поддержали фигуриста и выразили надежду, что ситуация в скором времени разрешится:

  • "Михаил, мы с тобой!"
  • "Гордость Казахстана!"
  • "Миша, ты достоин уважения и молодец, что не молчишь!"
  • "Михаил, благодарю вас за труд! Вы – герой нашего времени!"
  • "Михаил, надеюсь, все решится в твою пользу. Огромная поддержка и уважение".
  • "Миша, вы большой молодец... Надеюсь, у тебя все будет хорошо и мы увидим тебя в новом сезоне".
  • "Какой хороший и честный парень. Каждое слово четко и по делу. Спасибо родителям за прекрасного человека и спортсмена! Желаем вам, Михаил, крепкого здоровья и новых побед!"
  • "Михаил, вы не обязаны свою зарплату тратить на благотворительность в качестве обмена для получения финансирования. Вы пытаетесь получить свои деньги, заработанные честным трудом, а не чужие".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 17:50
Шайдоров принес Казахстану первую золотую медаль Олимпийских игр

27 мая 2026 года на YouTube-канале Тимура Балымбетова вышло большое интервью с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым. В нем фигурист заявил, что после завоевания "золота" в Милане ему и его команде перестали выплачивать зарплату. Также он поднял вопросы присвоения спортивного звания и предоставления предусмотренных государством мер поддержки.

На заявления Михаила Шайдорова, которые вызвали общественный резонанс, отреагировали в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана. В ведомстве сообщили, что с марта текущего года в связи со вступлением в новый олимпийский цикл запланировано заключение нового трудового договора. По данным Минспорта, процесс подписания затянулся из-за того, что "на сегодняшний день проект контракта находится на стадии взаимного обсуждения и согласования юридических деталей между сторонами".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 17:50
Выяснилось, на каких условиях теперь будет работать Шайдоров по новому контракту

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием к министру туризма и спорта РК Ерболу Мырзабосынову. Глава ведомства разъяснил причины возникшей ситуации и рассказал, на каком этапе сегодня находятся все вопросы, касающиеся олимпийского чемпиона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
фигурист Михаил Шайдоров
09:36, 14 февраля 2026
Михаил Шайдоров сделал первое заявление после исторического "золота" ОИ-2026
Казахстанский фигурист
05:59, 23 марта 2026
Михаил Шайдоров сделал неожиданный подарок алматинцам на улице города
фигурист Михаил Шайдоров
10:03, 16 февраля 2026
Михаил Шайдоров показал новое фото из Италии с "золотом" Олимпиады
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
18:43, Сегодня
WTA назвала Мирру Андрееву одной из главных претенденток на прорыв после вылета Рыбакиной
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:31, Сегодня
Казахстанский борец Алинур Толеугали упустил шанс войти в ТОП-3 на чемпионате Азии
Фото: WTA
18:11, Сегодня
Обидчица Елены Рыбакиной проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" - 2026
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:09, Сегодня
"Классики" из Казахстана и Узбекистана опять вышли друг против друга в решающей схватке ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: