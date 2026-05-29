"Пусть это будет подарок": Михаил Шайдоров принял неожиданное решение по невыплаченной зарплате

Сегодня, 29 мая 2026 года, казахстанский фигурист и олимпийский чемпион Михаил Шайдоров сделал еще ряд заявлений после своего интервью, которое вызвало общественный резонанс, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь 21-летний спортсмен поблагодарил всех казахстанцев за поддержку и неравнодушие, за многочисленные посты в соцсетях, личные сообщения с теплыми словами и пожеланиями.

"Я это очень ценю. Спасибо, что не поддались на поток недостоверной информации. Ваше доверие многое значит для меня. Мне искренне жаль, что невозможно решить некоторые вопросы, пока публично об этом не расскажешь", – написал Шайдоров в Threads в пятницу.

Михаил решил внести некоторую ясность и объяснил, почему до сих пор он и его команда не подписали новый договор.

"В контракте сроком действия до конца 2026 года стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года. Мы с командой лишь попросили с юридической стороны пересмотреть этот пункт, потому что это нелогично и невозможно, я не могу в 2026 году выиграть Олимпиаду, которая состоится только через 4 года. Мы задали эти вопросы юристам, попросили пересмотреть этот пункт, но по сей день с нами не связывались, как это подают в СМИ", – заявил фигурист.

Шайдоров подчеркнул, что для него деньги – не самое главное в жизни.

"Я успею их заработать. Я просто хочу, чтобы все условия, которые были мне обещаны, были выполнены... Меня упрекают в том, что я вынес этот вопрос публично. Скажу так – я не шел на интервью специально для того, чтобы поднять эту тему. Но так вышло, что мне задали вопрос, и я ответил правду, как есть. Я врать не умею", – отметил Михаил.

По словам спортсмена, если бы он к этому моменту получил выплаты за олимпийское "золото", то организовал бы "подготовку за свой счет и не выносил бы вопросы публично".

"Но я считаю, что каждый должен выполнять свою работу, я – спортсмен, и моя работа – выходить на тренировки три раза в день, что я и делаю. Я решил, что если все-таки получу финансирование на сезон, включая организацию всей подготовки и сборов, то всю невыплаченную зарплату направлю на поддержку и помощь детям в честь Дня защиты детей. Пусть это будет подарок от меня и всех казахстанцев, кто меня поддерживает. Дети – это наше будущее, и мы должны их ценить. Еще раз спасибо всем неравнодушным за поддержку, я это очень ценю", – заключил Шайдоров.

В комментариях казахстанцы вновь поддержали фигуриста и выразили надежду, что ситуация в скором времени разрешится:

"Михаил, мы с тобой!"

"Гордость Казахстана!"

"Миша, ты достоин уважения и молодец, что не молчишь!"

"Михаил, благодарю вас за труд! Вы – герой нашего времени!"

"Михаил, надеюсь, все решится в твою пользу. Огромная поддержка и уважение".

"Миша, вы большой молодец... Надеюсь, у тебя все будет хорошо и мы увидим тебя в новом сезоне".

"Какой хороший и честный парень. Каждое слово четко и по делу. Спасибо родителям за прекрасного человека и спортсмена! Желаем вам, Михаил, крепкого здоровья и новых побед!"

"Михаил, вы не обязаны свою зарплату тратить на благотворительность в качестве обмена для получения финансирования. Вы пытаетесь получить свои деньги, заработанные честным трудом, а не чужие".

27 мая 2026 года на YouTube-канале Тимура Балымбетова вышло большое интервью с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым. В нем фигурист заявил, что после завоевания "золота" в Милане ему и его команде перестали выплачивать зарплату. Также он поднял вопросы присвоения спортивного звания и предоставления предусмотренных государством мер поддержки.

На заявления Михаила Шайдорова, которые вызвали общественный резонанс, отреагировали в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана. В ведомстве сообщили, что с марта текущего года в связи со вступлением в новый олимпийский цикл запланировано заключение нового трудового договора. По данным Минспорта, процесс подписания затянулся из-за того, что "на сегодняшний день проект контракта находится на стадии взаимного обсуждения и согласования юридических деталей между сторонами".

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием к министру туризма и спорта РК Ерболу Мырзабосынову. Глава ведомства разъяснил причины возникшей ситуации и рассказал, на каком этапе сегодня находятся все вопросы, касающиеся олимпийского чемпиона.