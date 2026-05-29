"Самая красивая страшная кошечка": кот-"оборотень" удивляет мир

Персидский кот по кличке Ачум с редким заболеванием покоряет Сеть, сообщает Zakon.kz.

Хозяйка пушистика завела для него страничку в TikTok и выкладывает видео, которые набирают тысячи просмотров, сотни лайков и комментариев. Достаточно крупных размеров кот на видео предстает спокойным, где-то даже меланхоличным, и ласковым.

"Здравствуйте, я молодой перс, страдающий гипертрихозом", – указано в описании странички кота в TikTok.

Ачум буквально сражает людей наповал. Причем комментарии к видео оставляют со всего мира: японский, английский, немецкий, русский, испанский и другие языки можно встретить под публикациями.

У Ачума гипертрихоз, или "синдром оборотня". Это редкое заболевание, приводящее к чрезмерному росту шерсти по всему телу. Причинами гипертрихоза часто являются генетические мутации, эндокринные расстройства и прием некоторых лекарственных препаратов, пишет Paradepets.

К симптомам относятся:

необычно длинные волосы;

повышенная густота волос;

измененная текстура волос;

аномалии лица и скелета;

неврологические проблемы;

проблемы с зубами.

Гипертрихоз неизлечим. Требуется поддерживающая терапия, регулярный уход, лечение симптомов.

