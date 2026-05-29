Мир

"Самая красивая страшная кошечка": кот-"оборотень" удивляет мир

кот с синдромом оборотня, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 17:50 Фото: TikTok/atchoumthecat
Персидский кот по кличке Ачум с редким заболеванием покоряет Сеть, сообщает Zakon.kz.

Хозяйка пушистика завела для него страничку в TikTok и выкладывает видео, которые набирают тысячи просмотров, сотни лайков и комментариев. Достаточно крупных размеров кот на видео предстает спокойным, где-то даже меланхоличным, и ласковым.

@atchoumthecat

I think he finds me a little silly for using his tail as a microphone🫣😹 Je crois qu’il me trouve un peu idiote d’utiliser sa queue comme micro🫣😹

♬ son original – atchoumthecat
"Здравствуйте, я молодой перс, страдающий гипертрихозом", – указано в описании странички кота в TikTok.
@atchoumthecat Mom, I don’t want to pressure you, but in one of my nine lives, someone built pyramids in my honor… so in this one, at least try to serve my meal on time. 😒 #CatJudgment ******* Mom, je veux pas te mettre la pression, mais dans une de mes neuf vies, y a quelqu’un qui a bâti des pyramides pour me rendre hommage… alors force-toi dans celle-ci pour au moins me servir mon repas à la bonne heure. 😒 #jugementdechat ♬ Egypt – Mohamed Saed

Ачум буквально сражает людей наповал. Причем комментарии к видео оставляют со всего мира: японский, английский, немецкий, русский, испанский и другие языки можно встретить под публикациями.

  • Такой великолепный мужчина!
  • Где начало и где конец?
  • Кто этот удивительно красивый мальчик?
  • Он прекрасен.
  • Самая красивая страшная кошечка.
  • Ешкин кот!
  • Очаровательный пушистый шарик.
  • О, да, это любовь! Он самый очаровательный кот на свете.
  • Он заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я вижу его красивое лицо.
  • Самый крутой кот, которого я когда-либо видел, боже мой.
  • Приняли бы вы предложение в 1 миллион долларов за Ачума?
  • Моя любовь.
@atchoumthecat

Throwback to my very civilized discussions with the blue jays…🔊 ***** Retour en arrière sur mes discussions très civilisées avec les geais bleus…🔊

♬ son original – atchoumthecat

У Ачума гипертрихоз, или "синдром оборотня". Это редкое заболевание, приводящее к чрезмерному росту шерсти по всему телу. Причинами гипертрихоза часто являются генетические мутации, эндокринные расстройства и прием некоторых лекарственных препаратов, пишет Paradepets.

К симптомам относятся:

  • необычно длинные волосы;
  • повышенная густота волос;
  • измененная текстура волос;
  • аномалии лица и скелета;
  • неврологические проблемы;
  • проблемы с зубами.

Гипертрихоз неизлечим. Требуется поддерживающая терапия, регулярный уход, лечение симптомов.

Ранее эксперты рассказали, почему кошки по ночам пристально смотрят на спящих хозяев.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
