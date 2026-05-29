"Самая красивая страшная кошечка": кот-"оборотень" удивляет мир
Хозяйка пушистика завела для него страничку в TikTok и выкладывает видео, которые набирают тысячи просмотров, сотни лайков и комментариев. Достаточно крупных размеров кот на видео предстает спокойным, где-то даже меланхоличным, и ласковым.
I think he finds me a little silly for using his tail as a microphone🫣😹 Je crois qu’il me trouve un peu idiote d’utiliser sa queue comme micro🫣😹♬ son original – atchoumthecat
"Здравствуйте, я молодой перс, страдающий гипертрихозом", – указано в описании странички кота в TikTok.
@atchoumthecat Mom, I don’t want to pressure you, but in one of my nine lives, someone built pyramids in my honor… so in this one, at least try to serve my meal on time. 😒 #CatJudgment ******* Mom, je veux pas te mettre la pression, mais dans une de mes neuf vies, y a quelqu’un qui a bâti des pyramides pour me rendre hommage… alors force-toi dans celle-ci pour au moins me servir mon repas à la bonne heure. 😒 #jugementdechat ♬ Egypt – Mohamed Saed
Ачум буквально сражает людей наповал. Причем комментарии к видео оставляют со всего мира: японский, английский, немецкий, русский, испанский и другие языки можно встретить под публикациями.
- Такой великолепный мужчина!
- Где начало и где конец?
- Кто этот удивительно красивый мальчик?
- Он прекрасен.
- Самая красивая страшная кошечка.
- Ешкин кот!
- Очаровательный пушистый шарик.
- О, да, это любовь! Он самый очаровательный кот на свете.
- Он заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я вижу его красивое лицо.
- Самый крутой кот, которого я когда-либо видел, боже мой.
- Приняли бы вы предложение в 1 миллион долларов за Ачума?
- Моя любовь.
Throwback to my very civilized discussions with the blue jays…🔊 ***** Retour en arrière sur mes discussions très civilisées avec les geais bleus…🔊♬ son original – atchoumthecat
У Ачума гипертрихоз, или "синдром оборотня". Это редкое заболевание, приводящее к чрезмерному росту шерсти по всему телу. Причинами гипертрихоза часто являются генетические мутации, эндокринные расстройства и прием некоторых лекарственных препаратов, пишет Paradepets.
К симптомам относятся:
- необычно длинные волосы;
- повышенная густота волос;
- измененная текстура волос;
- аномалии лица и скелета;
- неврологические проблемы;
- проблемы с зубами.
Гипертрихоз неизлечим. Требуется поддерживающая терапия, регулярный уход, лечение симптомов.
