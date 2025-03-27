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Мир

Кот с самым длинным хвостом в мире живет в США

В США обнаружили кота с самым длинным хвостом в мире, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 04:40 Фото: guinnessworldrecords
В американском штате Миннесота живет кот по прозвищу Мистер Пагсли Аддамс, который имеет самый длинный хвост в мире, сообщает Zakon.kz.

По информации Книги рекордов Гиннеса, кот породы мейн-кун из города Маунд имеет хвост, длина которого 1.5 фута. Это 45,7 см.

Фото: guinnessworldrecords

Со слов хозяев кота, хвост продолжает расти, ведь питомцу всего два года. Однако такая длина иногда мешает ему, поскольку кот отличается игривым и непоседливым характером.

Назвали кота в честь персонажа "Семейки Аддамс". Пагсли живет в семье Кэмеронов, в их доме есть еще три кота породы мейн-кун.

Фото: guinnessworldrecords

Впервые на длину хвоста обратил внимание ветеринар. С тех пор хозяйка Мистера Пагсли Аддамс Аманда не могла избавиться от мысли, что ее кот особенный.

"Я рассказала об этом своим детям, и, конечно, они сразу захотели узнать, зафиксирован ли подобный рекорд в книге Гиннесса. И что вы думаете – он был, и, к нашему удивлению, Пагсли его побил!" – делится Аманда.

Другой котенок также прославился тем, что его увидели в рукаве 30-метровой статуи Иисуса Христа в Боливии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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