Запрет на алкоголь для бортпроводников ввела авиакомпания Японии

С 27 мая Japan Airlines (JAL) ввела тотальный запрет на алкоголь для бортпроводников во время отдыха между рейсами, сообщает Zakon.kz.

Поводом стал случай в Хиросиме 23 мая. Старшая бортпроводница JAL должна была выполнять утренний рейс в Токио, однако при обязательном тестировании она провалила предполетный тест на алкоголь – алкотестер показал превышение нормы. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

В итоге бортпроводницу отстранили от рейса. Ее коллега сама сообщила о непригодности к полету также из-за употребления алкоголя. Таким образом, из-за нехватки двух членов экипажа вылет рейса задержался примерно на 40 минут.

"Нам известно, что многочисленные инциденты, связанные с употреблением алкоголя, привели к недоверию общества к нашей компании, и мы относимся к этому вопросу очень серьезно", – говорится в опубликованном заявлении авиакомпании.

Теперь бортпроводникам запрещено употреблять алкоголь в любое время во время пребывания в пункте назначения. Проверки и отчетность будут усилены.

Для сравнения, в США и Европе действует правило "восьми часов" между последней рюмкой и взлетом. В некоторых азиатских странах – 24 часа, а у JAL теперь "сухой закон".

