Ввод режима особых условий в УИС: внесены изменения
Так, уточняется, что основаниями для введения режима особых условий в учреждениях в соответствии со статьей 101 УИК являются:
- возникновение чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера;
- введение в районе дислокации учреждения чрезвычайного, особого или военного положения;
- массовые беспорядки;
- групповое неповиновение осужденных;
- наличие реальной угрозы вооруженного нападения на места содержания под стражей.
Режим особых условий состоит из элементов, реализацией которых достигается выполнение основных задач: возвращение учреждения к нормальной жизнедеятельности, пресечение противоправных действий со стороны осужденных, обеспечение безопасности персонала учреждения и осужденных, и лиц, проживающих на прилегающей к учреждению территории, а также ликвидация последствий стихийных бедствий, катастроф, аварий и пожаров.
В период действия режима особых условий в учреждении:
- может быть приостановлена на время действия указанного режима реализация прав осужденных;
- вводится усиленный вариант охраны и надзора;
- вводится особый порядок допуска на объекты;
- изменяется распорядок дня учреждения;
- ограничивается деятельность производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных, медико-санитарных и иных служб.
Режим особых условий вводится по решению министра внутренних дел, согласованному с генеральным прокурором, на срок до 30 суток.
Указывается, что в случае недостижения целей ввода режима особых условий в установленный срок время его действия продлевается указанными должностными лицами дополнительно до 30 суток.
При этом в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью осужденных, персонала или иных лиц руководитель территориального органа уголовно-исполнительной системы по согласованию с руководителем территориального органа внутренних дел и прокурором области или приравненным к нему прокурором вправе вводить меры, предусмотренные частью четвертой статьи 101 УИК, самостоятельно с немедленным уведомлением министра внутренних дел РК.
В этом случае министр внутренних дел в течение одних суток со дня получения уведомления принимает решение о введении режима особых условий или об отмене введенных мер.
Приказ вводится в действие с 14 октября 2025 года.