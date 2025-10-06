Ввод режима особых условий в УИС: внесены изменения

Приказом министра внутренних дел от 30 сентября 2025 года внесены изменения в Правила ввода режима особых условий в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что основаниями для введения режима особых условий в учреждениях в соответствии со статьей 101 УИК являются:

возникновение чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера;

введение в районе дислокации учреждения чрезвычайного, особого или военного положения;

массовые беспорядки;

групповое неповиновение осужденных;

наличие реальной угрозы вооруженного нападения на места содержания под стражей.

Режим особых условий состоит из элементов, реализацией которых достигается выполнение основных задач: возвращение учреждения к нормальной жизнедеятельности, пресечение противоправных действий со стороны осужденных, обеспечение безопасности персонала учреждения и осужденных, и лиц, проживающих на прилегающей к учреждению территории, а также ликвидация последствий стихийных бедствий, катастроф, аварий и пожаров.

В период действия режима особых условий в учреждении:

может быть приостановлена на время действия указанного режима реализация прав осужденных;

вводится усиленный вариант охраны и надзора;

вводится особый порядок допуска на объекты;

изменяется распорядок дня учреждения;

ограничивается деятельность производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных, медико-санитарных и иных служб.

Режим особых условий вводится по решению министра внутренних дел, согласованному с генеральным прокурором, на срок до 30 суток.

Указывается, что в случае недостижения целей ввода режима особых условий в установленный срок время его действия продлевается указанными должностными лицами дополнительно до 30 суток.

При этом в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью осужденных, персонала или иных лиц руководитель территориального органа уголовно-исполнительной системы по согласованию с руководителем территориального органа внутренних дел и прокурором области или приравненным к нему прокурором вправе вводить меры, предусмотренные частью четвертой статьи 101 УИК, самостоятельно с немедленным уведомлением министра внутренних дел РК.

В этом случае министр внутренних дел в течение одних суток со дня получения уведомления принимает решение о введении режима особых условий или об отмене введенных мер.

Приказ вводится в действие с 14 октября 2025 года.