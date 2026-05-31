Слезоточивый газ, задержания и хаос на улицах: Париж охватили беспорядки после финала ЛЧ

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил о том, что после празднований в Париже по случаю победы "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов были задержаны 416 человек, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет franceinfo, массовые торжества сопровождались беспорядками, которые были заранее ожидаемы правоохранительными органами. Только в столичном регионе задержаны 283 человека. Министр подчеркнул, что подобные инциденты "абсолютно неприемлемы".

В ходе столкновений пострадали семь полицейских, один из них получил серьезную травму головы в городе Ажен. Беспорядки зафиксированы в ряде городов страны, включая Ренн, Страсбург, Клермон-Ферран и Гренобль, где сообщалось о случаях мародерства.

В Париже были изъяты десятки пиротехнических средств и зафиксированы повреждения автомобилей и объектов торговли. Также отмечались попытки блокировки кольцевой дороги и нападения на полицейские подразделения в различных районах города.

У стадиона "Парк де Пренс" и на Елисейских полях происходили столкновения между болельщиками и полицией, в том числе с применением пиротехники и слезоточивого газа.

По данным властей, в обеспечении порядка были задействованы около 22 тысяч сотрудников полиции и жандармерии.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" два раза подряд стал победителем Лиги чемпионов.