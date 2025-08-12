#АЭС в Казахстане
Спорт

Основной вратарь ПСЖ не попал в заявку команды на финал Суперкубка

Футбол Вне Заявки ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 17:04 Фото: Instagram/psg
Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" не включил итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму в заявку команды на матч за Суперкубок УЕФА, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 14 августа чемпион Франции разыграет трофей во встрече с английским "Тоттенхэмом". За день до этого матча лучший клуб Европы 2025 года выставил список из 20 игроков, которые поедут в город Удинезе (Италия), где состоится финальная битва за Суперкубок УЕФА.

Однако в звездном составе ПСЖ не оказалось места для основного вратаря – Джанлуиджи Доннаруммы.

Вместо него в Италию едут российский голкипер "парижан" Матвей Сафонов и новичок команды Люка Шевалье, который на днях перешел из французского "Лилля".

По некоторым сведениям, парижский клуб хочет вскоре избавиться от 26-летнего итальянского вратаря. Контракт Доннаруммы с ПСЖ заканчивается через год, и к этому часу стороны не пришли к договоренности о продолжении сотрудничества.

Голкиперу дали понять, что он должен покинуть клуб уже в ближайшее время, иначе он останется без игровой практики на будущий сезон. Об этом ему намекнул главный тренер парижской команды Луис Энрике.

Перед встречей с "Тоттенхэмом" команда Луиса Энрике объявила о покупке украинского защитника Ильи Забарного, который также полетел в Удинезе.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
