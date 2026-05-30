Спорт

"Пари Сен-Жермен" два раза подряд стал победителем Лиги чемпионов

Футбол, Лига чемпионов, ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 04:50 Фото: Instagram/psg
Победа в Лиге чемпионов была настолько приятной, что "Пари Сен-Жермен" решил повторить ее дважды. ПСЖ стал двукратным чемпионом Европы, обыграв "Арсенал" со счетом 4:3 в серии пенальти в драматичном финале в Будапеште, сообщает Zakon.kz.

Как передает NPR, защитник "Арсенала" Габриэль Магальяеш пробил последний пенальти своей команды выше ворот, принеся "ПСЖ" победу в серии послематчевых пенальти.

Французский гранд стал лишь второй командой в современной истории, которой удалось защитить трофей, после абсолютных чемпионов Европы – мадридского "Реала".

После разгрома "Интера" со счетом 5:0 в прошлогоднем финале, ПСЖ столкнулся с более сильным соперником, поскольку "Арсенал" играл в глубокой обороне, полагаясь на лучшую защиту в турнире.

ПСЖ доминировал во владении мячом, но после пропущенного гола Кая Хаверца на шестой минуте создал мало моментов. Лишь пенальти, реализованный Усманом Дембеле на 65-й минуте, сравнял счет и впервые за 10 лет перевел финал в дополнительное время.

Следующая цель команды – повторить успех "Реала", который под руководством Зидана в 2016-2018 годах завоевал три титула подряд.

Ранее мы писали о том, что "Кайрат" заработал больше победителя Лиги конференций.

Аксинья Титова
01:48, 31 мая 2026
01:04, 31 мая 2026
00:27, 31 мая 2026
00:09, 31 мая 2026
