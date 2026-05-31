Подросток решил отомстить за мать и жестоко убил отца-многоженца

В Индии подросток убил отца-многоженца, его вторую супругу, бабушку и племянницу из мести. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Zakon.kz.

Как сообщает 30 мая 2026 года NDTV, тела четырех человек нашли в сгоревшем автомобиле. Поначалу произошедшее выглядело как несчастный случай, однако следователей насторожило поведение 17-летнего подростка: пока его родная мать рыдала, он сидел рядом и спокойно пил чай.

Кроме того, на одной из жертв обнаружили следы ножевых ранений, а в машине все тела находились на задних сиденьях – передние были пусты.

"На допросе подросток признал свою вину. По данным следствия, мальчик давно затаил обиду на отца из-за его второго брака и плохого, по мнению сына, отношения к его родной матери", – говорится в сообщении.

Юноша регулярно смотрел криминальные сериалы и изучал методы уничтожения улик. В ночь преступления он не спал до четырех утра, играя в игры на телефоне. Затем вошел в комнату отца и ударил его ножом.

Проснувшаяся мачеха подняла тревогу, а на шум сбежались остальные. В убийстве мачехи, бабушки и племянницы подростку помогли мать и тетя.

После убийств тела погрузили в машину и подожгли, пытаясь замаскировать преступление под аварию, однако план провалился. Возбуждено уголовное дело. Подростка, его мать и тетю арестовали.

