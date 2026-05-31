#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Подросток решил отомстить за мать и жестоко убил отца-многоженца

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 00:30 Фото: pxhere
В Индии подросток убил отца-многоженца, его вторую супругу, бабушку и племянницу из мести. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Zakon.kz.

Как сообщает 30 мая 2026 года NDTV, тела четырех человек нашли в сгоревшем автомобиле. Поначалу произошедшее выглядело как несчастный случай, однако следователей насторожило поведение 17-летнего подростка: пока его родная мать рыдала, он сидел рядом и спокойно пил чай.

Кроме того, на одной из жертв обнаружили следы ножевых ранений, а в машине все тела находились на задних сиденьях – передние были пусты.

"На допросе подросток признал свою вину. По данным следствия, мальчик давно затаил обиду на отца из-за его второго брака и плохого, по мнению сына, отношения к его родной матери", – говорится в сообщении.

Юноша регулярно смотрел криминальные сериалы и изучал методы уничтожения улик. В ночь преступления он не спал до четырех утра, играя в игры на телефоне. Затем вошел в комнату отца и ударил его ножом.

Проснувшаяся мачеха подняла тревогу, а на шум сбежались остальные. В убийстве мачехи, бабушки и племянницы подростку помогли мать и тетя.

После убийств тела погрузили в машину и подожгли, пытаясь замаскировать преступление под аварию, однако план провалился. Возбуждено уголовное дело. Подростка, его мать и тетю арестовали.

Ранее сообщалось, что россиянин убил отца из-за надписи "Люблю".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
В Алматы жестоко убили семейную пару
10:47, 02 декабря 2024
В Алматы жестоко убили семейную пару
подросток застрелил отца в тире
01:18, 21 августа 2024
Подросток застрелил отца в тире в Подмосковье
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие
05:30, 03 февраля 2026
15-летняя девушка-подросток ударила отца ножом, защищая мать
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанка Екатерина Дмитриченко уступила в полуфинале турнира ITF в США
01:11, 01 июня 2026
Казахстанка Екатерина Дмитриченко уступила в полуфинале турнира ITF в США
Казахстан завоевала две медали международного турнира по стрельбе из лука в Словении
00:46, 01 июня 2026
Казахстанский лучник Ильфат Абдуллин стал тримуфатором турнира в Словении
&quot;Каспий&quot; впервые стал чемпионом Казахстана по баскетболу
00:02, 01 июня 2026
"Каспий" впервые стал чемпионом Казахстана по баскетболу
Сборная Казахстана по футболу произвела замену игроков на предстоящие товарищеские матчи
23:24, 31 мая 2026
Сборная Казахстана по футболу произвела замену игрока на предстоящие товарищеские матчи
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: