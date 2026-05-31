Трамп публично похвастался результатами своих анализов

Президент США Дональд Трамп прошел комплексный медосмотр в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Американский лидер также успешно справился с тестом на когнитивные способности, передает Zakon.kz.

Об этом 31 мая 2026 года глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social. По словам Трампа, он верно ответил на 120 заданных вопросов и результаты обследования оказались "чрезвычайно хорошими".

"В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил утвержденный когнитивный тест высокой сложности, я набрал идеальные 30 баллов из 30, что считается выдающимся интеллектом", – поделился Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональду Трампу угрожает серьезное заболевание.