Дональду Трампу "угрожает" серьезное заболевание

Фото: flickr/White House

Президент США Дональд Трамп по итогам комплексного медицинского обследования оказался близок к ожирению. Вес американского лидера составил 108 килограммов, что на 6 больше, чем в апреле 2025 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Associated Press, при росте Трампа в 190 сантиметров его индекс массы тела составляет 29,7, тогда как число 30 уже считается врачами ожирением. "Врачи дали ему рекомендации по питанию, физической активности и снижению веса, но пришли к выводу, что его "когнитивные и физические показатели превосходны", – отмечает агентство.

