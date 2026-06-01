Мир

Казахские ремесленники набирают популярность в Узбекистане

Изделия казахских ремесленников, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 08:22 Фото: Zakon.kz
В последнее время в Узбекистане наблюдается оживленный спрос на изделия казахских ремесленников, сообщает Zakon.kz.

Мастера объясняют это широкой популяризацией национальной одежды во всем мире, передает "24kz".

"Благодаря этому казахские ремесленники в Узбекистане получают возможность успешно развивать свое дело", – говорится в репортаже.

Оказалось, что в Ташкентской области немало казахских сел. Местные жители бережно сохраняют национальные традиции. Старшее поколение постоянно прививает молодежи уважение к культурным ценностям своего народа.

Кроме того, в Узбекистане сформировалась собственная школа казахского ремесленного искусства.

"Несмотря на то, что мы живем в Узбекистане, мы сохраняем казахские традиции и обычаи. Я изготавливаю различные подарки и атрибуты для торжеств и праздников", – поделилась трудовыми буднями мастер народных ремесел Айнур Матова.

Следуя принципу "Труд все победит", благодаря своему швейному мастерству женщина открыла и успешно развивает небольшой бизнес.

Ранее известный фотограф из Алматы опубликовал серию фотографий с прогулок по улицам Караганды и рассказал о монументальном искусстве этого города.

