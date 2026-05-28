Фотограф показал малоизвестную сторону Караганды: город гигантских мозаик и памятников

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий с прогулок по улицам Караганды и рассказал о монументальном искусстве этого города, сообщает Zakon.kz.

Доценко признался, что очень любит этот город.

Как оказалось, Караганда долгое время была вторым городом по численности населения в Казахстане.

"Это крупный научный и культурный центр страны. Каждый раз, приезжая сюда, обращаю внимание на произведения монументального искусства, которые можно встретить на улицах. Здесь удивительно хорошо сохранились огромные мозаики, памятники и скульптуры. Темы из прошлого, но, как мне кажется, не утратившие актуальности и сегодня: шахтеры, строители, хлеборобы, пастухи, люди реального труда. Сцены культуры и искусства, а также семейные ценности". Дмитрий Доценко

Далее он написал о произведениях искусства, которые его больше всего восхищают.

"Мозаичные шахтеры размером с целый дом смотрят на меня со стены здания – впечатляет! А чего стоит монумент "Шахтерская слава" – это один из самых узнаваемых памятников Казахстана. Напротив находится Дом культуры горняков, он знаменит своими скульптурами на крыше – сделал и там несколько кадров". Дмитрий Доценко

Отдельная тема города – космос.

"Караганду не случайно называют космической гаванью: многие экипажи после посадки сначала доставляли именно сюда. Поэтому здесь так много мозаик и памятников, посвященных освоению космоса". Дмитрий Доценко

Немного ранее мы рассказывали, что Караганда официально объявлена молодежной столицей СНГ 2028 года. Такое решение принял Совет глав правительств Содружества Независимых Государств.