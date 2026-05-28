#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
477.48
555.83
6.65
Общество

Фотограф показал малоизвестную сторону Караганды: город гигантских мозаик и памятников

мозаика, силуэт, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 12:29 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий с прогулок по улицам Караганды и рассказал о монументальном искусстве этого города, сообщает Zakon.kz.

Доценко признался, что очень любит этот город.

Как оказалось, Караганда долгое время была вторым городом по численности населения в Казахстане.

"Это крупный научный и культурный центр страны. Каждый раз, приезжая сюда, обращаю внимание на произведения монументального искусства, которые можно встретить на улицах. Здесь удивительно хорошо сохранились огромные мозаики, памятники и скульптуры. Темы из прошлого, но, как мне кажется, не утратившие актуальности и сегодня: шахтеры, строители, хлеборобы, пастухи, люди реального труда. Сцены культуры и искусства, а также семейные ценности".Дмитрий Доценко

Далее он написал о произведениях искусства, которые его больше всего восхищают.

"Мозаичные шахтеры размером с целый дом смотрят на меня со стены здания – впечатляет! А чего стоит монумент "Шахтерская слава" – это один из самых узнаваемых памятников Казахстана. Напротив находится Дом культуры горняков, он знаменит своими скульптурами на крыше – сделал и там несколько кадров".Дмитрий Доценко

Отдельная тема города – космос.

"Караганду не случайно называют космической гаванью: многие экипажи после посадки сначала доставляли именно сюда. Поэтому здесь так много мозаик и памятников, посвященных освоению космоса".Дмитрий Доценко

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 12:29
"Где-где? В Караганде!": важное обращение акима Мейрама Кожухова к жителям

Немного ранее мы рассказывали, что Караганда официально объявлена молодежной столицей СНГ 2028 года. Такое решение принял Совет глав правительств Содружества Независимых Государств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
зима в Алматы
16:02, 21 января 2024
Зимняя сказка: фотограф из Алматы показал красивые кадры города
Снежная красота: захватывающий алматинский пейзаж показал фотограф
12:16, 18 января 2024
Снежная красота: захватывающий алматинский пейзаж показал фотограф
Осень, Алматы, фотографии, Дмитрий Доценко
23:34, 19 октября 2025
Алматы утонул в золоте: популярный фотограф показал идеальную осень
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
12:15, Сегодня
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
Стародубцева собралась замуж после победы над Рыбакиной на РГ
12:05, Сегодня
Стародубцева собралась замуж после победы над Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Этиноса Олиха
11:51, Сегодня
IBF назначила бой за вакантный титул, которого был лишён Алимханулы из-за допинга
&quot;Кайрат&quot; далёк от лучшей формы, &quot;Ордабасы&quot; сейчас дерзкий: в России дали описание матчу
11:29, Сегодня
"Кайрат" далёк от лучшей формы, "Ордабасы" сейчас дерзкий: в России дали оценку матчу тура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: