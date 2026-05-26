Операции не было: в клинике пластической хирургии прокомментировали смерть депутата

25 мая в актауской клинике "Касиет" прокомментировали смерть депутата областного маслихата 49-летнего Ербола Айтуова, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 49-летний председатель одного из комитетов в Палате предпринимателей Ербол Айтуов обратился в клинику для проведения липосакции подбородка и подтяжке мышц шеи. Операция была назначена на 4 апреля.

Как передает "КТК", 25 мая главный врач клиники заявил, что операции не было. Состояние пациента ухудшилось после введения наркоза, и от дальнейших манипуляций медики отказались.

"После введения наркоза я зашёл на операцию и посмотрел на монитор. На мониторе давление поднялось до 210-220. С таким давлением операцию делать нельзя, я стал ждать, потому что реакция организма на наркоз у всех разная. В течение часа давление не снизилось, и я принял решение, что операцию делать нельзя", – рассказал Артур Тажиев.

Оказалось, кроме давления у Ербола Айтуова сильно поднялся сахар. У него случился инсульт, после чего мужчина впал в кому. В таком состоянии он пробыл месяц и в начале мая, не приходя в сознание, скончался.

Адвокат семьи Алдирза Куанышкереев утверждает, что тело было погребено без проведения экспертизы.

"После смерти Айтуова возбуждено уголовное дело. Нужно найти ответственное лицо, установить, что стало причиной смерти. Сначала узнать, что стало причиной впадения в кому, а затем – что стало причиной смерти. Установить, кто виноват, и привлечь их к уголовной ответственности. Над этим мы сейчас работаем", – отметил он.

