700-летняя гробница королевы преподнесла археологам неожиданный сюрприз

Археологи, исследовавшие средневековые захоронения в монастыре Royal Monastery of Santa Maria de Pedralbes в Барселоне, обнаружили 25 скелетов в восьми гробницах, включая останки королевы XIV века Элисенды из Монкады, сообщает Zakon.kz.

По информации Live Science, исследование проводилось в рамках празднования 700-летия монастыря, основанного самой королевой в 1326 году. При вскрытии ее гробницы ученые нашли скромное деревянное захоронение с останками женщины, умершей примерно в 70-летнем возрасте. Несмотря на аскетичную одежду, рядом сохранились фрагменты дорогого шелка с золотой вышивкой и ароматические растения.

Однако наиболее неожиданные находки ожидали исследователей в других могилах. В одной из них были обнаружены останки как минимум девяти человек, включая четырех мужчин со следами ножевых ранений на черепах. Там же нашли мумифицированное тело женщины, погибшей во время беременности: в ее родовых путях сохранились останки плода сроком около 20-23 недель.

Еще одна гробница, которая, как считалось, принадлежала рыцарю, оказалась местом захоронения пяти человек – двух женщин и трех детей. У одной из женщин археологи обнаружили хорошо сохранившуюся длинную косу.

Ученые продолжают генетический анализ останков, чтобы подтвердить личности захороненных, установить родственные связи и выяснить, какие болезни могли быть распространены среди обитателей монастыря. Окончательные результаты исследования ожидаются в 2027 году.

