Наука и технологии

Российские археологи обнаружили загадочное погребение с руками за головой

археологические раскопки, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 11:24 Фото: magnific
Археологи обнаружили на территории курганного могильника "Старокарасук-22" в Омской области захоронение со скелетом человека, находившегося в необычной позе, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, находка относится к XIV-XV векам, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на музей-заповедник "Старина Сибирская".

Могильник был впервые выявлен еще в 1996 году, однако проведенные тогда раскопки не позволили точно определить его культурную принадлежность и возраст. Спустя почти 30 лет археологи вновь приступили к исследованию памятника.

Необычную находку сделали во время раскопок кургана №8. Изначально исследователи обнаружили лишь челюсть лошади и предположили, что захоронение было уничтожено древними грабителями. Однако дальнейшие работы привели к обнаружению человеческого скелета.

"Обнаружен скелет человека. К сожалению, сопроводительного инвентаря, который, по древним поверьям, был необходим умершему на том свете, не обнаружено. Зато само положение скелета оказалось уникальным – на спине с заведенными за голову руками. По некоторым признакам памятник мог относиться к археологической культуре, которую в научной литературе именуют "культура предков сибирских татар" и датируют 14-15 веками (эпоха Средневековья)", – говорится в сообщении.

По словам специалистов, сопроводительных предметов, которые обычно помещали в могилу вместе с умершим, найдено не было. При этом внимание ученых привлекло положение останков: человек был похоронен на спине с руками, заведенными за голову.

Археологи отмечают, что подобная поза ранее не встречалась в известных погребениях на территории Западной Сибири. По ряду признаков захоронение может относиться к археологической культуре, которую исследователи связывают с предками сибирских татар.

Ученым предстоит провести дополнительные исследования, чтобы уточнить происхождение и особенности уникального погребения.

Ранее мы сообщали, что туристическое судно со 110 пассажирами затонуло в Турции.

Асель Аукешева
Асель Аукешева
