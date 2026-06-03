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Туризм

Казахстанцы остались без денег и отдыха по вине турфирмы

Туризм 2026, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 07:50 Фото: Zakon.kz
Известная актюбинская турфирма, обещавшая клиентам из разных городов Казахстана отдых на море, оказалась в центре громкого скандала, сообщает Zakon.kz.

Сейчас клиенты фирмы из других городов массово пишут заявления в полицию. По их словам, пострадавших уже больше 100 человек, а общий ущерб может превышать 60 млн тенге. Именно после скандала турфирма сменила название, однако работу не прекратила. Об этом передает "КТК".

Со слов директора туристической фирмы Еркебулана Аймуратулы, 11 мая у фирмы одновременно перестали работать WhatsApp и Instagram. Из-за этого многие клиенты потеряли с нами связь. В тот период сорвалось большое количество туров, что и привело к конфликтной ситуации.

"Сейчас мы возвращаем деньги. Кому-то уже выплатили часть суммы, с кем-то полностью рассчитались", – отметил он.

Пока руководство фирмы обещает вернуть деньги, пострадавшие требуют более жестких мер. По официальным данным, в полиции зарегистрировано уже 20 заявлений. Но это число может увеличиться в любой момент. Люди уверены: произошедшее было не случайностью, а мошеннической схемой. И теперь намерены добиваться не только компенсации, но и закрытия турфирмы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по статье 190, части 3 пункту 3. Все потерпевшие, которые обратились с заявлениями, приняты", – прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела полиции №1 УП города Актобе Даурен Ерболатулы.

Задержанная в аэропорту Алматы 23-летняя жительница Жамбылской области получила 16 лет тюрьмы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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