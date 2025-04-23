Желтые тюльпаны: в центре скандала оказалась аким в Актюбинской области

Глава сельского округа имени Кудайбергена Жубанова Ляззат Бердыбаева оказалась в центре скандала после селфи с букетом тюльпанов в руках, сообщает Zakon.kz.

Совершенно по-женски, фотографию с цветами чиновница разместила в соцсетях. Но тут нагрянули последствия, которые не заставили долго ждать, передает "КТК".

Люди требуют объяснений, почему представитель власти сорвала охраняемые государством цветы. Сама чиновница утверждает, что тюльпаны ей вручили дочери, когда они отдыхали на природе, а вокруг якобы не было никаких указателей о том, что срывать их нельзя.

В полиции говорят, нет прямых доказательств того, что аким лично срывала цветы.

"Мугалжарским районным отделом полиции проводится проверка. О принятом решении сообщим позже", –рассказали в региональном Департаменте полиции.

Ранее в похожей ситуации оказалась жительница Туркестанской области. Прогуливаясь по степи, усыпанной тюльпанами Грейга, она собрала из них букет и попала на видео.