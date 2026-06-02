Мужчина пошел за продуктами и вернулся домой с 245 миллионами тенге
Фото: freepik
Обычный поход в магазин за продуктами обернулся для жителя Южной Каролины (США) невероятным везением. упленный на сдачу лотерейный билет принес мужчине крупный выигрыш, передает Zakon.kz.
Счастливчик изданию UPI рассказал, что решил сыграть в лотерею, когда зашел в магазин за хлебом.
Вернувшись домой, он проверил лотерейный билет и обнаружил, что выиграл 500 тысяч долларов (более 245,6 миллиона тенге).
"Это было сюрреалистично. Ты не уверен в том, что видишь. Я проверял количество нулей", – признался победитель.
Он отметил, что пока не решил, куда потратит приз.
Ранее сообщалось, что жительница Южной Каролины купила четыре лотерейных билета – и все четыре оказались выигрышными.
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