Продавщица придумала схему с лотереями, выиграла миллионы и поплатилась

В США продавщица магазина придумала хитрую схему обогащения за счет лотерейных билетов работодателя. Женщина тайно забирала и активировала сотни билетов, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание CBS12, расследование в отношении 45-летней сотрудницы магазина Эсси Латрелл Дэвис началось после того, как менеджер заметил недостачу скретч-билетов.

Он изучил камеры видеонаблюдения и обнаружил, что Дэвис забирала себе как отдельные лотерейные билеты, так и целые буклеты.

Затем женщина активировала их: несчастливые билеты она выбрасывала, а выигрышные оставляла себе. С конца июля по середину сентября 2025 года она украла более 500 билетов общей стоимостью 32,5 тысячи долларов (около 15 млн тенге).

Сумма присвоенных ею выигрышей составила 39 тысяч долларов (около 18,7 млн тенге). Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что пенсионерка сорвала крупный джекпот в казино, но осталась без выигрыша.