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Мир

Пенсионерка сорвала крупный джекпот в казино, но осталась без выигрыша

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В США 69-летнюю женщину, которая пожизненно запретила себе вход в казино, вывели из игорного заведения полицейские после того, как она сорвала джекпот, передает Zakon.kz.

Как сообщает CBS News, инцидент произошел в воскресенье, 31 мая, в Ист-Гановер-Тауншип, штат Пенсильвания.

Местная жительница выиграла крупный джекпот на игровом автомате, однако во время оформления выплаты служба безопасности выяснила, что женщина находится в черном списке.

Оказалось, что американка сама внесла себя в реестр самоисключенных лиц еще в 2019 году, чтобы пожизненно запретить себе участие в азартных играх. В итоге победительницу выдворили с территории заведения, а полиция выписала ей штраф за незаконное проникновение. Официально не уточняется, выдали ли ей деньги.

Добавим, что в Пенсильвании люди, страдающие от игровой зависимости, могут добровольно установить самозапрет на посещение казино сроком на один год, пять лет или пожизненно.

После внесения человека в базу лицензированные игорные заведения обязаны отказывать ему в ставках и любых привилегиях. Выплачивать выигрыши таким лицам также официально запрещено.

Ранее сообщалось, что обычный поход в магазин за продуктами обернулся для жителя Южной Каролины (США) невероятным везением. Купленный на сдачу лотерейный билет принес мужчине крупный выигрыш.

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Канат Болысбек
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