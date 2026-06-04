Пенсионерка сорвала крупный джекпот в казино, но осталась без выигрыша
Как сообщает CBS News, инцидент произошел в воскресенье, 31 мая, в Ист-Гановер-Тауншип, штат Пенсильвания.
Местная жительница выиграла крупный джекпот на игровом автомате, однако во время оформления выплаты служба безопасности выяснила, что женщина находится в черном списке.
Оказалось, что американка сама внесла себя в реестр самоисключенных лиц еще в 2019 году, чтобы пожизненно запретить себе участие в азартных играх. В итоге победительницу выдворили с территории заведения, а полиция выписала ей штраф за незаконное проникновение. Официально не уточняется, выдали ли ей деньги.
Добавим, что в Пенсильвании люди, страдающие от игровой зависимости, могут добровольно установить самозапрет на посещение казино сроком на один год, пять лет или пожизненно.
После внесения человека в базу лицензированные игорные заведения обязаны отказывать ему в ставках и любых привилегиях. Выплачивать выигрыши таким лицам также официально запрещено.
Ранее сообщалось, что обычный поход в магазин за продуктами обернулся для жителя Южной Каролины (США) невероятным везением. Купленный на сдачу лотерейный билет принес мужчине крупный выигрыш.