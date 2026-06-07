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Мир

Жених жестоко расстрелял тестя на свадьбе и остался на свободе

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 11:22 Фото: unsplash
В американском штате Джорджия суд полностью оправдал 33-летнего жениха, который два года назад расстрелял отчима своей невесты прямо во время свадебного торжества, передает Zakon.kz.

Об этом пишет журнал People. По данным издания, инцидент произошел в июле 2024 года. Жених выпустил в будущего тестя семь пуль.

Уайт заявил, что выстрелил в него, защищая себя. Он рассказал, что раньше тот угрожал его порезать, и он испугался за свою жизнь.

Родственники погибшего утверждают, что отчим невесты был без оружия. Органы начали расследование в отношении жениха. Однако в итоге обвинения сняли.

Жена Уайта сказала, что они два года ждали, когда этот кошмар закончится. Родственники погибшего пообещали добиваться наказания, даже после снятия обвинений.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учителю естественных наук пожизненно запретили заниматься преподавательской деятельностью после дисциплинарного разбирательства, связанного с его поведением в отношении учениц.

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Канат Болысбек
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