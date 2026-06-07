Жених жестоко расстрелял тестя на свадьбе и остался на свободе

В американском штате Джорджия суд полностью оправдал 33-летнего жениха, который два года назад расстрелял отчима своей невесты прямо во время свадебного торжества, передает Zakon.kz.

Об этом пишет журнал People. По данным издания, инцидент произошел в июле 2024 года. Жених выпустил в будущего тестя семь пуль.

Уайт заявил, что выстрелил в него, защищая себя. Он рассказал, что раньше тот угрожал его порезать, и он испугался за свою жизнь.

Родственники погибшего утверждают, что отчим невесты был без оружия. Органы начали расследование в отношении жениха. Однако в итоге обвинения сняли.

Жена Уайта сказала, что они два года ждали, когда этот кошмар закончится. Родственники погибшего пообещали добиваться наказания, даже после снятия обвинений.

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