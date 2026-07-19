"Я люблю кровь": школьница вместе с парнем неделю жестоко убивала своих родных

В США раскрыли жуткую переписку 15-летней школьницы из штата Иллинойс, которая вместе с бойфрендом расправилась со своими родственниками, передает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, девушку, чье имя не раскрывается, и ее 16-летнего бойфренда Джеймиера Дэвиса арестовали в воскресенье, 12 июля 2026 года. Они нападали на родных школьницы в течение недели.

Перед этим юная американка поссорилась с родителями, потому что ее перевели на домашнее обучение из-за проблем в школе. Она несколько раз убегала из дома, а потом похитила пистолет тети.

17 июля 2026 года в суде были зачитаны отрывки из переписки малолетних преступников. Они, в частности, обсуждали, как именно расправятся с некоторыми членами семьи.

"Ну, с твоей тетей будет проще. Мы можем приставить ей пистолет, а потом прирезать", – написал Дэвис.

Девушка ответила:

"Я могу это сделать. Я люблю кровь".

Она добавила, что "готова потерять всю семью" ради возлюбленного.

Ранее двухлетний мальчик погиб от рук четырехлетнего кузена в США.