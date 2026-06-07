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Мир

Актер "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик" Джеймс Хэнди убит в собственном доме

Звезда фильмов &quot;Топ Ган: Мэверик&quot; и &quot;Джуманджи&quot; Джеймс Хэнди убит пасынком в США, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 13:01 Фото: скриншот из сериал "Секретные материалы"
Полиция Лос-Анджелеса раскрыла жуткие подробности убийства 81-летнего голливудского актера Джеймса Хэнди, известного по фильмам "Топ Ган: Мэверик" и "Джуманджи", передает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции Лос-Анджелеса, подозреваемый в совершении преступления сам вызвал правоохранителей, сделав пугающее признание по телефону. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

Майкл Гледхилл, сын подруги Хэнди, связался с диспетчером экстренной службы сразу после нападения.

"Я сын человеческий, я только что убил человека греха", – заявил он полицейским.

Когда патрульные прибыли по адресу, они обнаружили голливудскую звезду на переднем дворе. У Хэнди были зафиксированы тяжелые ножевые ранения в грудь. Подозреваемый не пытался скрыться: он сам подошел к офицерам, прокричав, что он именно тот, кого они ищут.

Установлено, что Гледхилл является сыном подруги Хэнди и проживал в одном доме с актером и своей матерью. Несмотря на оперативную госпитализацию, врачи местной больницы не смогли спасти актера.

Убийца находится под арестом, сумма залога для его освобождения составляет 2 млн долларов (около 916 млн тенге). Полиция выясняет, что стало мотивом преступления, однако на данный момент официальная версия не озвучена.

Агент актера Пэм Эллис-Эвенас, подтвердившая гибель артиста, назвала случившееся огромной потерей.

Джеймс Хэнди посвятил кинокарьере более 40 лет, зарекомендовав себя как один из самых надежных характерных актеров индустрии. Помимо блокбастера "Топ Ган: Мэверик", в котором он снялся в 2022 году вместе с Томом Крузом, в его послужном списке значатся роли в таких проектах, как "Джуманджи", "Секретные материалы", "Западное крыло", "Касл" и "Полиция Нью-Йорка".

Ранее сообщалось, что американская актриса Тереза Рэндл, известная по фильмам "Плохие парни" и "Малкольм Икс", оказалась в центре скандала. Ее бывший парень Дарио Паллини обвинил звезду в двухлетнем преследовании и нападении.

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Канат Болысбек
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