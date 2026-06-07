ЕС направил гуманитарную помощь в район смертельной эпидемии в Конго

Европейский союз организовал гуманитарный воздушный мост и направил около 100 тонн экстренной помощи в восточную часть Демократической Республики Конго. Груз предназначен для поддержки борьбы с продолжающейся вспышкой опасного вирусного заболевания, сообщает Zakon.kz.

По данным Европейского союза, пишет 20 Minutes, в поставку вошли медикаменты, палатки и средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. Доставка была организована с учетом сложной логистической обстановки в регионе.

Восточные районы ДР Конго остаются труднодоступными из-за плохого состояния дорог и нестабильной ситуации, связанной с активностью вооруженных группировок. Это существенно осложняет работу гуманитарных и медицинских служб.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в стране подтверждено 452 случая заражения, 82 из которых завершились летальным исходом. Эпицентр вспышки находится в провинции Итури.

ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний запустили шестимесячный план реагирования для борьбы с эпидемией, предусматривающий усиление эпиднадзора, лабораторной диагностики и мер профилактики.

Ранее сообщалось, что эксперты предупредили о риске крупнейшей в истории вспышки Эболы в Африке.