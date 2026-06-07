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Мир

В Иране частично закрыли воздушное пространство и привели службы в полную готовность

Иран частично закрыл воздушное пространство, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 01:31 Фото: magnific.com
Воздушное пространство в западной части Ирана временно закрыто до дальнейшего уведомления, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 июня заявила иранская государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на гражданскую авиацию страны.

В сообщении, опубликованном в Telegram, отмечается, что полеты в указанной зоне приостановлены на неопределенный срок.

Гражданам Ирана рекомендовано воздержаться от поездок в аэропорты до нормализации ситуации.

Кроме того, Иранское общество Красного Полумесяца объявило о приведении в состояние полной готовности своих сил по всей стране. Согласно первому официальному сообщению, в режиме повышенной готовности находятся около 110 тыс. подготовленных спасателей.

В заявлении отмечается, что решение принято на фоне нарушения режима прекращения огня в районе южного пригорода Бейрута – Дахия, а также в связи с возможной угрозой новых атак.

Организация подчеркнула, что ее оперативные подразделения по всей территории страны переведены в режим максимальной готовности для оказания помощи населению при любых чрезвычайных ситуациях.

В Красном Полумесяце заявили, что при подготовке к реагированию учитывается опыт предыдущих военных конфликтов и кризисных ситуаций.

Ранее Трамп оценил темпы переговоров с Ираном.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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