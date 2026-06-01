Трамп оценил темпы переговоров с Ираном

Президент США Donald Trump заявил, что переговорный процесс с Ираном продолжается, сообщает Zakon.kz.

В своей социальной сети Truth Social он написал, что диалог между сторонами развивается в активном темпе.

"Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются быстрыми темпами. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!" – заявил президент.