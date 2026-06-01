Трамп оценил темпы переговоров с Ираном
Фото: flickr/White House
Президент США Donald Trump заявил, что переговорный процесс с Ираном продолжается, сообщает Zakon.kz.
В своей социальной сети Truth Social он написал, что диалог между сторонами развивается в активном темпе.
"Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются быстрыми темпами. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!" – заявил президент.
Ранее Иран заявил о прекращении переговоров и выдвинул ультиматум США.
