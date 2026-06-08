Талантливый музыкант, писавший песни для Бритни Спирс и Зендеи, жестоко убит

В Лондоне зарезали исполнителя и автора песен Талая Райли. Музыкант прославился сотрудничеством со множеством мировых звезд, включая Дуа Липу, Зендею и Бритни Спирс, передает Zakon.kz.

Об этом 8 июня сообщило издание Standard. 35-летнего Райли нашли мертвым утром 5 июня в восточной части города.

"Певец и автор песен, работавший со множеством звезд, включая Дуа Липу, Зендею и Бритни Спирс, скончался от ножевых ранений в Лондоне", – сказано в публикации.

Также известно, что еще один мужчина был госпитализирован с множественными ножевыми ранениями, не представляющими угрозы для жизни.

В тот же день были задержаны трое подозреваемых. Позже одного из них отпустили под залог, а двоих остальных освободили без предъявления обвинений.

Талай Райли (настоящее имя – Марк Орабийи) начал музыкальную карьеру в 18 лет, подписав свой первый крупный контракт с Global Publishing. За годы работы он писал песни для таких исполнителей, как Ашер, Элли Голдинг, Крейг Дэвид и других.

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