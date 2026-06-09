Подачу газа остановили из-за крупного пожара на магистральном газопроводе в Дагестане
Фото: magnific.com
На участке магистрального газопровода в Кизилюрте вспыхнул крупный пожар, из-за чего подача газа была полностью прекращена, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в администрации города, в настоящее время на месте происшествия продолжается выгорание остатков газа в трубе.
"По обновленной информации пожар произошел на участке магистрального газопровода между Гельбахом и Бавтугаем. Жители близлежащих домов эвакуированы. Подача газа прекращена и в настоящее время догорают остатки газа в трубе", – говорится в сообщении.
Власти отмечают, что жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, ведутся работы по устранению последствий происшествия.
Ранее сообщалось, что утечка газа из резервуара привела к вмешательству спасателей в Казахстане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript