Подачу газа остановили из-за крупного пожара на магистральном газопроводе в Дагестане

На участке магистрального газопровода в Кизилюрте вспыхнул крупный пожар, из-за чего подача газа была полностью прекращена, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в администрации города, в настоящее время на месте происшествия продолжается выгорание остатков газа в трубе.

"По обновленной информации пожар произошел на участке магистрального газопровода между Гельбахом и Бавтугаем. Жители близлежащих домов эвакуированы. Подача газа прекращена и в настоящее время догорают остатки газа в трубе", – говорится в сообщении.

Власти отмечают, что жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано, ведутся работы по устранению последствий происшествия.

Ранее сообщалось, что утечка газа из резервуара привела к вмешательству спасателей в Казахстане.