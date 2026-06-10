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Мир

Змея "задержала" для полиции двух наркоманов

Змея, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 07:39 Фото: pexels
В воскресенье 7 июня в Хёршинге (Германия) полицейские получили вызов от владельцев гаражей в гаражном комплексе. Обеспокоенные граждане сообщили о змее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Kronen Zeitung, пока стражи порядка ждали пожарных для спасения рептилии, их внимание привлек сильный запах каннабиса.

Примерно в ста метрах от места вызова полицейские увидели 27-летнего местного жителя и его приятеля, которые употребляли наркотики. Мужчины не стали отпираться: при них нашли пять граммов марихуаны, и они признались, что купили ее для личного использования.

Обоих задержали, но позже отпустили. Тем временем прибывшие пожарные извлекли змею из гаража и выпустили в ближайший природный заповедник.

Ранее мы писали о том, что автоматический туалет для кошки помог блогеру разоблачить измену девушки.

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Аксинья Титова
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